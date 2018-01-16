Всемирный золотой совет назвал основные тенденции в 2018 году

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Всемирный золотой совет проанализировал глобальные экономические тенденции и их влияние на цену золота в прогнозе на 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на совет, среди этих тенденций определены четыре ключевых направления.

Прежде всего, это синхронный глобальный экономический рост в 2018 году. В докладе говорится, что в 2018 году экономика Европы и США будет расширяться, безработица сократится, а зарплаты будут расти. Рост в Китае и Индии, двух крупнейших потребителях золота, еще больше укрепит спрос на драгоценный металл. Рост глобального благосостояния приведет к увеличению потребительских расходов и спроса на золото, что будет способствовать повышению инвестиций в золотодобывающую отрасль.

Во-вторых, сокращение балансов центробанков и повышение учетных ставок. Ожидается, что ускорение глобальной экономики приведет к ужесточению денежно-кредитной политики. Повышение учетной ставки сокращает инвестиции в золото. В докладе говорится, что ставка ФРС 0-4% может принести положительные выгоды тем, кто инвестирует в золото. Повышение ставки не всегда отрицательно сказывается на золоте. Инвестиции в золото помогают управлять рисками финансовых рынков.

В-третьих, чрезмерный рост цен на активы. Так, в 2017 году достигнуты рекордные уровни стоимости активов, в частности, на рынке акций США. Эта ситуация может продолжаться и в 2018 году. Если финансовые рынки столкнутся с корректировками, инвестиции в золото увеличатся во избежание рисков.

Четвертое направление - прозрачность, эффективность и возможности выхода на рынки. В последней декаде финансовые рынки достигли значительного прогресса в этом направлении. Упрощение доступа на рынок золота увеличивает инвестиционные возможности и актуализирует спрос на золото.