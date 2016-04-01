Всемирный банк выделит Азербайджану еще 50 млн. долларов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Миссия Всемирного банка (ВБ) с 4 апреля начнет в Баку обсуждения с представителями правительства.

Как передает Report, обсуждения продлятся в течение всей следующей недели.

Дополнительное финансирование на сумму 50 млн. долларов США будет направлено на улучшение жилищных условий и усиление экономических возможностей вынужденных переселенцев.

По информации, делегация под руководством специалиста ВБ по социальному развитию Мишеля Ребосио прибудет в Баку для обсуждения последних деталей проекта и подписания контракта.

Ряд экспертов ВБ, которые не смогли прибыть в Баку, присоединятся к обсуждениям по видеоконференции.

С азербайджанской стороны на встречах примут участие представители Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, министерства юстиции, министерства экономики и министерства финансов.

Отметим, что ВБ в 2011 году выделил 50 млн. долларов на реализацию первого этапа проекта.