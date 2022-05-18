Всемирный банк выделил Шри-Ланке финансовую помощь в размере 160 млн долларов

Всемирный банк (ВБ) предоставил финансовую помощь Шри-Ланке в размере 160 млн долларов.

Всемирный банк (ВБ) предоставил финансовую помощь Шри-Ланке в размере 160 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил в парламенте премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе.

В ближайшее время Шри-Ланка также получит грант от Азиатского банка развития, цитирует главу правительства газета Ceylon Today. По словам Викрамасингхе, ланкийское правительство сейчас ведет переговоры с послами иностранных государств о получении средств из-за рубежа для борьбы с дефицитом топлива и удобрений в стране.

В понедельник Викрамасингхе заявил, что предстоящие два месяца станут самыми трудными для Шри-Ланки, переживающей наихудший экономический кризис со времени обретения независимости в 1948 году. В создавшихся условиях премьер-министр сократил ежемесячные расходы своей канцелярии со 120 млн рупий до 60 млн рупий (соотношение рупии к доллару составляет в настоящее время 355 к 1) .

Из-за резкого подорожания пшеничной муки ланкийская Ассоциация владельцев пекарен 18 мая заявила о возможном приостановлении выпуска частными предпринимателями хлебобулочных и кондитерских изделий.

Крупнейшая немецкая туристическая компания TUI Group (Touristik Union International) объявила о прекращении туров в Шри-Ланку из-за экономических и политических потрясений в островном государстве. Это решение может нанести сильный удар по ланкийской туристической отрасли, являющейся главным источником поступления иностранной валюты в страну.