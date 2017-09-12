Всемирный банк выделил на Шелковый путь 8 млрд долларов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) выделил на инфраструктурные проекты китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути в общей сложности около 8 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на круглом столе в формате "6 + 1" с главами международных финансовых и экономических организаций заявил президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

"Инвестиции, особенно в инфраструктуру, являются крайне важными. Китайская инициатива Экономического пояса Шелкового пути катализирует инфраструктурные инвестиции, - отметил глава международной организации. - Всемирный банк будет помогать странам этой инициативы в максимальной степени воспользоваться предоставленными возможностями в соответствии с их собственными стратегиями развития".

На круглом столе принимают участие премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа.

Напомним, что инициатива создания Экономического пояса Шелкового пути ("Один пояс - один путь") была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. В рамках этой стратегии предлагаются 6 различных транспортных коридоров от Азии до Европы, Тихого океана. Всемирные издания наиболее серьезной альтернативой среди них считают маршрут Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция.