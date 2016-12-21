Всемирный банк выделил кредит на сумму 800 млн долларов на проект TANAP - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:04

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение о выделении кредита в размере 800 млн долларов на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как сообщает Report, 400 млн долларов получило ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) под государственные гарантии Азербайджана, остальные 400 млн - компания BOTAŞ под государственные гарантии Турции.

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По словам вице-президента ВБ Сирила Мюллера, банк удовлетворен положительным решением о выделении кредита ЮКГ.

"TANAP создаст условия для конкуренции, а также новые экономические возможности для населения Азербайджана и Турции. Он также обеспечит развитие региональной торговли, связей и энергобезопасности Европы и Турции", - подчеркнул представитель банка.

Отметим, что общая протяженность TANAP составляет 1 850 км. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.