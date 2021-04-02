Всемирный банк: Выделенные Армении кредиты не могут быть потрачены в Карабахе

"Как и многие страны, Армения является членом Всемирного банка. У нас есть специфические требования к расходованию кредитов, которые мы предоставляем нашим членам".

"Как и многие страны, Армения является членом Всемирного банка. У нас есть специфические требования к расходованию кредитов, которые мы предоставляем нашим членам".

Об этом в эксклюзивном заявлении Report заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sarah Michael), комментируя утверждения об использовании в Карабахе кредитов, выделенных Армении.

По ее словам, эти требования отражены в заключенных договорах: "У нас есть политика контроля и руководящие принципы, гарантирующие расход средств в указанном в договорах направлении. Если есть доказательства или риск расходования средств вне намеченных направлений, мы примем меры против этого. У меня нет информации о наличии там каких-либо проблем".

Напомним, что в последние годы выдвигаются обвинения в использовании кредитов, выделенных Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами Армении, на территориях Азербайджана, многие годы находившихся под оккупацией и освобожденных в прошлом году. Несколько лет назад бывший министр экономики Шахин Мустафаев во время встречи с официальными лицами Всемирного банка выразил обеспокоенность официального Баку по этому поводу.