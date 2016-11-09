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    Всемирный банк: В следующем году нефть может подорожать до 55 долларов/баррель

    В 2018 году стоимость нефти прогнозируется на уровне 59,9 долларов/баррель

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В 2017 году средняя стоимость нефти может достигнуть 55 долларов/баррель, а в 2018 году - 59,9 долларов/баррель.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка. 

    Согласно прогнозу, в 2016 году средняя цена нефти составит 43 доллара/баррель, что по сравнению с 2015 годом меньше на 15%.

    Спрос на нефть повысит объем добычи в 2017 году, в частности во втором полугодии, в результате чего ожидается снижение запасов в нефтехранилищах. 

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