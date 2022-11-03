Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП стран Центральной Азии

Темпы роста ВВП стран Центральной Азии в 2022-2023 годах превысят 3%, составив 3,7% и 3,9% соответственно.

Темпы роста ВВП стран Центральной Азии в 2022-2023 годах превысят 3%, составив 3,7% и 3,9% соответственно.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде в рамках II Международного экономического форума, который пройдет в Самарканде 3-4 ноября.

"Среди хороших новостей - страны Центральной Азии развиваются более высокими темпами, чем Всемирный банк прогнозировал весной 2022 года - свыше 3%", - сказала она.

Бьерде также отметила, что непрогнозируемая релокация, то есть переезд населения из России также способствовал развитию экономик стран Центральной Азии.