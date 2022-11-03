О нас

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП стран Центральной Азии

Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП стран Центральной Азии Темпы роста ВВП стран Центральной Азии в 2022-2023 годах превысят 3%, составив 3,7% и 3,9% соответственно.
Финансы
3 ноября 2022 г. 11:06
Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП стран Центральной Азии

Темпы роста ВВП стран Центральной Азии в 2022-2023 годах превысят 3%, составив 3,7% и 3,9% соответственно.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде в рамках II Международного экономического форума, который пройдет в Самарканде 3-4 ноября.

"Среди хороших новостей - страны Центральной Азии развиваются более высокими темпами, чем Всемирный банк прогнозировал весной 2022 года - свыше 3%", - сказала она.

Бьерде также отметила, что непрогнозируемая релокация, то есть переезд населения из России также способствовал развитию экономик стран Центральной Азии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WB predicts GDP growth rates in Central Asian countries
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Mərkəzi Asiya ölkələrində ÜDM-in artım tempini proqnozlaşdırıb

Другие новости из категории

Производители импортозамещающих продуктов питания 7 лет будут платить льготный налог на прибыль
Производители импортозамещающих продуктов питания 7 лет будут платить льготный налог на прибыль
3 ноября 2022 г. 12:17
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 85,51 процента
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 85,51 процента
3 ноября 2022 г. 12:02
Отелям Карабаха будет возвращаться 30% уплаченного в безналичном порядке НДС
Отелям Карабаха будет возвращаться 30% уплаченного в безналичном порядке НДС
3 ноября 2022 г. 12:02
В Азербайджане снижается налоговая нагрузка на обанкротившиеся кредитные организации
В Азербайджане снижается налоговая нагрузка на обанкротившиеся кредитные организации
3 ноября 2022 г. 12:00
Самир Шарифов: Соотношение дефицита бюджета к ВВП сократится
Самир Шарифов: Соотношение дефицита бюджета к ВВП сократится
3 ноября 2022 г. 11:52
Министр финансов: На разницу между себестоимостью и отпускной ценой будет выделено 697 млн манатов
Министр финансов: На разницу между себестоимостью и отпускной ценой будет выделено 697 млн манатов
3 ноября 2022 г. 11:51
Самир Шарифов: При увеличении расходов бюджета нам следует проявлять осторожность
Самир Шарифов: При увеличении расходов бюджета нам следует проявлять осторожность
3 ноября 2022 г. 11:45
Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост
Гасымлы: Восточно-Зангезурский и Карабахский районы окажут дополнительное влияние на экономический рост
3 ноября 2022 г. 11:44
Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года
Активы обанкротившихся банков в Азербайджане освобождаются от налогов еще на 4 года
3 ноября 2022 г. 11:29
Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов
Приватизированная госсобственность в Азербайджане освобождается от некоторых налогов
3 ноября 2022 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi