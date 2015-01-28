Всемирный банк предлагает внедрение новых форм кредитования в Азербайджане

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня на рынке Азербайджана клиентам выдаются кредиты, в основном, под залог недвижимого имущества, что создает определенные проблемы в развитии данного сегмента финансового сектора. Как сообщает Report, об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамед Мусаев на пресс-конференции по совместному с Всемирным банком (ВБ) проекту "Кредитование под залог движимого имущества".

По словам М.Мусаева, сотрудничество КПА с ВБ в этой сфере поможет устранить существующие проблемы.

Принимающий участие в мероприятии международный эксперт Симон Томпсон заявил, что в традиционном банкинге кредитование основано на реальном валютном обороте, что создает проблемы для начинающих предпринимателей: "Для этого необходимо разработать более простые и удобные механизмы".

Представитель ВБ Гамар Салем отметил, что в настоящее время они сотрудничают с большинством финансовых организаций страны. По его словам, на сегодняшний день более 70% хозяйственных субъектов Азербайджана приходится на долю частного сектора: "Мы предлагаем финансирование по нескольким направлениям. Во-первых - дебиторские кредиты. Во-вторых - дилерские кредиты. Сейчас ведутся переговоры по этим вопросам".