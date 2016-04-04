​Всемирный банк может снизить прогноз по Азербайджану

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Всемирный банк (ВБ) может снизить прогноз по экономическому росту Азербайджана".

Как передает Report, об этом заявила глава представительства ВБ в Азербайджане Лариса Лещенко агентству Reuters.

Л.Лещенко рассказала о предложении правительству Азербайджана снизить зависимость от нефтяных доходов и пойти на структурные реформы.

По ее словам, обвал цен на нефть в прошлом году заставил Центральный банк Азербайджана перейти на плавающий курс маната и предпринять меры для предотвращения коллапса банковского сектора: "Текущий прогноз по экономическому росту на 2016 год составляет 0,8%, но он может быть пересмотрен в свете последних событий. Резкая фискальная консолидация, хрупкость банковского сектора и ожидаемые низкие цены на нефть являются основными факторами для формирования негативного экономического обзора".

Глава бакинского офиса ВБ отметила, что экономика Азербайджана с трудом адаптируется к низким ценам на нефть: "Однако это имеет важное значение для диверсификации экономики. В частности, из девальвации могут извлечь выгоду сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль".

"Всемирный банк готов оказать необходимую поддержку Азербайджану в проведении структурных реформ", - добавила Л.Лещенко.