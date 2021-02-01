Все банки Мьянмы временно закрываются

Ранее стало известно, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения

Ассоциация банков Мьянмы объявила о временном закрытии всех банков страны из-за плохого интернет-соединения на фоне политической ситуации. Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ассоциации.

Согласно его данным, банки запросят разрешение на временное приостановление деятельности у Центрального банка и сообщат, когда их работа возобновится.

В понедельник армейская телевизионная сеть Мьянмы "Мьявадди" сообщила, что военные страны объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Они информировали, что заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све. Военные объявили его исполняющим обязанности президента. В то же время, как говорилось в сообщении, власть в стране была передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина. По сведениям агентства Reuters, военные объяснили, что решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за имевших место, по их мнению, фальсификаций на только что состоявшихся парламентских выборах.

Утром в понедельник были задержаны президент страны Вин Мьин и глава НЛД лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, занимающая посты государственного советника и главы МИД республики. Она считалась фактическим лидером страны.

Пресс-секретарь НЛД сообщил, что другие высокопоставленные представители партии тоже были "схвачены".