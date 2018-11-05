Возвращаются легендарные кредитные карты Банка Республика

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Всё еще ждёте зарплаты, чтобы купить близким людям подарки или отправиться в путешествие? Для решения неотложных и важных дел больше не нужно ждать дня зарплаты! Почему? А потому что Банк Республика перезапускает выпуск легендарных БЕСПРОЦЕНТНЫХ кредитных карточек!
Банк предлагает клиентам кредитную линию на 5 лет с льготным периодом до 45 дней. Другими словами, клиент сможет воспользоваться суммой без начисления процентов до 15-го числа следующего месяца, как наличными, так и безналичными. Кредитная сумма может быть повторно использована после зачисления на карту.
Расплачиваясь пластиковыми карточками в партнерской сети банка, владельцы карт получают бонусы в виде реального процента от суммы, на которые можно совершать выгодные покупки и оплачивать услуги.
Еще одно важное преимущество карточек Банка Республика – возможность бесконтактного платежа. Покупки до 50 манат можно оплачивать, прикоснувшись картой к POS-терминалу, не набирая PIN-код. Это обеспечивает безопасность безналичных платежей, а также экономит время клиентов.
Все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут заказать кредитную карту на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Economic DepartmentАвтор новости