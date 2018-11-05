Возвращаются легендарные кредитные карты Банка Республика

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Всё еще ждёте зарплаты, чтобы купить близким людям подарки или отправиться в путешествие? Для решения неотложных и важных дел больше не нужно ждать дня зарплаты! Почему? А потому что Банк Республика перезапускает выпуск легендарных БЕСПРОЦЕНТНЫХ кредитных карточек!

Банк предлагает клиентам кредитную линию на 5 лет с льготным периодом до 45 дней. Другими словами, клиент сможет воспользоваться суммой без начисления процентов до 15-го числа следующего месяца, как наличными, так и безналичными. Кредитная сумма может быть повторно использована после зачисления на карту.

Расплачиваясь пластиковыми карточками в партнерской сети банка, владельцы карт получают бонусы в виде реального процента от суммы, на которые можно совершать выгодные покупки и оплачивать услуги.

Еще одно важное преимущество карточек Банка Республика – возможность бесконтактного платежа. Покупки до 50 манат можно оплачивать, прикоснувшись картой к POS-терминалу, не набирая PIN-код. Это обеспечивает безопасность безналичных платежей, а также экономит время клиентов.

Все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут заказать кредитную карту на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.