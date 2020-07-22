Во втором квартале United Airlines теряла по 40 млн долларов в день

Это был «самый тяжелый квартал за всю ее 94-летнюю историю»

Один из ведущих авиаперевозчиков США, авиакомпания United Airlines заявила, что во втором квартале в среднем «прожигала» по 40 млн долларов США наличных средств в день.

Как передает Report со ссылкой на авиакомпанию, это был «самый тяжелый квартал за всю ее 94-летнюю историю».

Согласно финансовому отчету, United Airlines завершила второй квартал нынешнего года с чистым убытком в 1,6 млрд долларов США, при этом компания очень существенно нарастила свои долги, пытаясь справиться с кризисной ситуацией. За отчетные три месяца компания привлекла 16,1 млрд доллара США через кредиты, размещение долговых обязательств и выпуск акций. Все это понадобилось компании, чтобы оставаться на плаву в условиях, когда пассажирские авиаперевозки были почти полностью остановлены, а операционная выручка упала на 87,1% по сравнению с прошлым годом.

Компания ожидает постепенного восстановления пассажирских перевозок в третьем квартале. При этом, по прогнозам United, она продолжит терять в среднем по 25 млн долларов США наличных средств в день.