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Внешний долг Армении превысил все нормы финансовой безопасности

Внешний долг Армении превысил все нормы финансовой безопасности Влиятельная организация "Сеть управления государственными долгами" (PDMN) опубликовала материал о том, что Армения столкнулась с угрозой финансовой безопасности
Финансы
19 июля 2020 г. 11:01
Внешний долг Армении превысил все нормы финансовой безопасности

Влиятельная организация "Сеть управления государственными долгами" (PDMN) опубликовала материал о том, что Армения столкнулась с угрозой финансовой безопасности. 


Как передает Report, по словам исполнительного директора Центра анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджанской Республики, доктора экономических наук Вусала Гасымлы, кономическое развитие Армении основано на привлечении кредитов, и эта страна становится все более зависимой от иностранной помощи.


Согласно материалу PDMN, в настоящее время внешний долг Армении превышает все нормы финансовой безопасности и составляет около 42 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) этой страны. Также в последние годы неуклонно растет отношение общего государственного долга к ВВП. Итак, по сравнению с 2015 годом отношение общего государственного долга к ВВП увеличилось с 48 до 54 процентов, а отношение внешнего государственного долга к ВВП - с 40 до 42 процентов. 


Следуя прогнозам Всемирного банка, в предстоящий период отношение государственного долга к ВВП этой страны ухудшится и к концу года достигнет 57,2 процента. 


Как отмечается в материале, провокации в отношении Азербайджана, совершенные страной, чья финансовая и экономическая безопасность в целом находятся под угрозой, "являются началом конца".
 

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