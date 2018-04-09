Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана продолжают сокращаться

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 марта 2018 года составил 2 252,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 февраля объем обязательств снизился на 14,3 млн манатов или 0,6%.

В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков сократились в 3,3 раза, с начала года – на 55,4 млн манатов или 2.4%. Таким образом, внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана сокращаются седьмой месяц подряд.

Аналитическая группа Report отмечает, что резкое сокращение внешних обязательств связано с передачей правительству проблемных активов Международного банка Азербайджана в размере 2,266 млрд долларов (3,85 млрд манатов).