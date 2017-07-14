Внешние обязательства банков Азербайджана сократились на 4%

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 июня 2017 года составил 6 829,2 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 мая объем обязательств сократился на 270,1 млн манатов или 3,8%. В годовом исчислении внешние обязательства увеличились на 135,5 млн манатов или 2,02%. Отметим, что этот показатель сокращается 4 месяца подряд.

Аналитическая группа Report полагает, что процесс постепенного сокращения внешних обязательств коммерческих банков продолжится на фоне стабилизации курса маната. В долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 июня составили 4 012,5 млн.

Отметим, что рекордное значение этого показателя а было зафиксировано 1 февраля 2017 года на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов. То есть в реальном выражении внешние обязательства банковского сектора показали снижение на 199,2 млн долларов или 4,7% с начала года.