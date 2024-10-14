Внесены изменения в "Правила командирования работников"

11:24

Коллегия Министерства финансов внесла изменения в постановление от 18 января 2012 года "Об утверждении Правил командирования работников".

Как сообщает Report, министр финансов Самир Шарифов подписал новое постановление.

Согласно документу, в случаях, если приглашающая сторона обеспечивает командированного работника жильем и питанием, то работнику за каждый день выплачивается 5% от суточной нормы командировочных расходов.

В случаях, если приглашающая сторона обеспечивает командированного работника только жильем, то тогда работнику за каждый день выплачивается 30% от суточной нормы командировочных расходов.

Если приглашающая сторона обеспечивает командированного работника только питанием, то тогда работнику за каждый день выплачивается 75% от суточной нормы командировочных расходов.

Полная или частичная оплата расходов приглашающей стороной в каждом случае определяется на основании соответствующих документов.