Власти Швейцарии рассматривают возможность национализации Credit Suisse

Швейцарские власти рассматривают возможность полной или частичной национализации второго после UBS крупнейшего банка страны.

Швейцарские власти рассматривают возможность полной или частичной национализации второго после UBS крупнейшего банка страны.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, этот вариант власти рассматривают в случае, если сорвется сделка с UBS, который предлагает купить Credit Suisse примерно за 1 миллиард франков ($1,1 млрд - ред.). Эту сделку, по словам осведомленных источников, руководство Credit Suisse откладывает при поддержке своего крупнейшего акционера — Национального банка Саудовской Аравии.

Тем временем, газета Financial Times сообщила, что UBS увеличил предложение о приобретении банка Credit Suisse более чем до $2 млрд.

По ее информации, UBS готов выплатить за каждую акцию Credit Suisse 0,5 швейцарского франка ($0,54). Ценные бумаги кредитного учреждения оценивались в 1,86 франка ($2).