Власти Швейцарии рассматривают возможность национализации Credit Suisse

Швейцарские власти рассматривают возможность полной или частичной национализации второго после UBS крупнейшего банка страны.
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По информации агентства, этот вариант власти рассматривают в случае, если сорвется сделка с UBS, который предлагает купить Credit Suisse примерно за 1 миллиард франков ($1,1 млрд - ред.). Эту сделку, по словам осведомленных источников, руководство Credit Suisse откладывает при поддержке своего крупнейшего акционера — Национального банка Саудовской Аравии.
Тем временем, газета Financial Times сообщила, что UBS увеличил предложение о приобретении банка Credit Suisse более чем до $2 млрд.
По ее информации, UBS готов выплатить за каждую акцию Credit Suisse 0,5 швейцарского франка ($0,54). Ценные бумаги кредитного учреждения оценивались в 1,86 франка ($2).