Владельцы облигаций SOCAR получат еще 1,25 млн долларов по процентам

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ 17 июля состоятся очередные выплаты по процентам долларовых облигаций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, в этот день владельцы облигаций получат доход в 12,5 доллара за каждую облигацию. Общая сумма выплат составит 1,25 млн долларов.

Отметим, что это третья по счету выплата по облигациям SOCAR. Предыдущие выплаты совершены 17 января и 17 апреля. Инвесторы заработали за этот период 2,5 млн долларов.

Напомним, что годовая доходность ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 долларов равна 5% или 50 долларам. Совокупные доходы инвесторов составляют 5 млн долларов в год. Средства переводятся на их банковские счета, и они могут воспользоваться ими по своему усмотрению. Облигации можно обналичить без потерь в считанные минуты.

Облигации SOCAR можно приобрести по выгодной цене на вторичном рынке. Для этого следует обратиться в центры Службы ASAN №1 и №5, а также на горячую линию *1999.