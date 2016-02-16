​Вкладчики Bank of Azerbaijan получили 80% компенсаций

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Прием заявок застрахованных вкладчиков ОАО Bank of Azerbaijan в филиалах банков-агентов начался с 29 января, и до сегодняшнего дня возмещено 84% общего объема компенсаций.
Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), банками-агентами выплачено по застрахованным вкладам более 20,339 млн. манатов.
Также 28 января 2016 года объявлен днем, когда в ОАО Gencebank произошел страховой случай. Прием заявок по застрахованным вкладам начался 4 февраля. Вкладчикам до сегодняшнего дня компенсировано 492 тыс. манатов.
Форму заявки застрахованные вкладчики Bank of Azerbaijan и Gencebank могут получить в офисе ADIF по адресу пр. Бюль-Бюля, 40, в филиалах банков, в которых произошел страховой случай, филиалах банков-агентов и на сайте www.adif.az.
Фонд принимает заявки в течение одного года со дня размещения первого объявления о выплате компенсаций.
Фонд гарантирует выплату компенсаций в 100%-ном объеме по застрахованным вкладам на сумму до 30 тыс. манатов.
Отметим, что прием заявок застрахованных вкладчиков ОАО Texnikabank начался 12 февраля. До сегодняшнего дня вкладчикам компенсировано 1,1 млн. манатов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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