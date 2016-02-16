​Вкладчики Bank of Azerbaijan получили 80% компенсаций

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Прием заявок застрахованных вкладчиков ОАО Bank of Azerbaijan в филиалах банков-агентов начался с 29 января, и до сегодняшнего дня возмещено 84% общего объема компенсаций.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), банками-агентами выплачено по застрахованным вкладам более 20,339 млн. манатов.

Также 28 января 2016 года объявлен днем, когда в ОАО Gencebank произошел страховой случай. Прием заявок по застрахованным вкладам начался 4 февраля. Вкладчикам до сегодняшнего дня компенсировано 492 тыс. манатов.

Форму заявки застрахованные вкладчики Bank of Azerbaijan и Gencebank могут получить в офисе ADIF по адресу пр. Бюль-Бюля, 40, в филиалах банков, в которых произошел страховой случай, филиалах банков-агентов и на сайте www.adif.az.

Фонд принимает заявки в течение одного года со дня размещения первого объявления о выплате компенсаций.

Фонд гарантирует выплату компенсаций в 100%-ном объеме по застрахованным вкладам на сумму до 30 тыс. манатов.

Отметим, что прием заявок застрахованных вкладчиков ОАО Texnikabank начался 12 февраля. До сегодняшнего дня вкладчикам компенсировано 1,1 млн. манатов.