​Вкладчикам трех банков в Азербайджане выплачено свыше 42 млн. манатов компенсаций

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Банки-агенты до сегодняшнего дня выплатили застрахованным вкладчикам ОАО Bank of Azerbaijan в общей сложности 21 млн. 529 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

По информации ADİF, по застрахованным вкладам Gencebank выплачено 621 тыс. манатов.

Вкладчики ОАО Texnikabank получили от Фонда компенсации на сумму свыше 20 млн. манатов.

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 18 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Bank of Azerbaijan вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления и с этого дня в банк назначен временный администратор. Страховой случай в Bank of Azerbaijan произошел 22 января. Фонд объявил о выплате компенсаций 6 тыс. вкладчиков на общую сумму 24 млн. манатов.

Добавим, что решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 24 января 2016 года аннулирована лицензия ОАО Gencebank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления, и 25 января в банк назначен временный администратор. Днем, когда в банке произошел страховой случай, объявлен 28 января. С 4 февраля фонд начал прием заявок вкладчиков. Количество вкладчиков Gencebank составляет 6 тыс. человек, из них 500 - активных. В целом, компенсации получат 378 вкладчиков, объем компенсаций составит 1,5 млн. манатов.

Напомним, что решением правления Центробанка Азербайджана от 1 февраля 2016 года аннулирована лицензия ОАО Texnikabank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления. Днем, когда в ОАО Texnikabank произошел страховой случай, считается 4 февраля 2016 года. По информации, 20 340 вкладчиков ОАО Texnikabank обратились для выплаты компенсаций на общую сумму 123 166 426 манатов, из них будет компенсировано 79 млн. манатов, выплата остальной части суммы рассматривается Фондом.