Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 613 млн манатов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 612,644 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,936 млн манатов, ОАО Zaminbank – 51,025 млн манатов, ОАО Kredobank – 23,082 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,858 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,11 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,876 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,098 млн манатов, ОАО Gencebank - 969 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,978 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 341,712 млн манатов.