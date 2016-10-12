Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 273 млн манатов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 272,577 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 32,802 млн манатов, ОАО Zaminbank – 50,853 млн манатов, ОАО Kredobank – 17,184 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,836 млн манатов, ОАО Atrabank – 13,830 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,816 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,091 млн манатов, ОАО Gencebank - 956 тыс манатов, ОАО Texnikabank - 119,974 млн манатов, ЗАО BankStandard - 8,23 млн манатов.