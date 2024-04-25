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В Азербайджане за 3 месяца по гослинии выдано ипотечных кредитов на 115 млн манатов

В Азербайджане за 3 месяца по гослинии выдано ипотечных кредитов на 115 млн манатов В январе-марте этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 115 млн манатов.
Финансы
25 апреля 2024 г. 15:03
В Азербайджане за 3 месяца по гослинии выдано ипотечных кредитов на 115 млн манатов

В январе-марте этого года по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 115 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сумма рефинансированных Фондом кредитов сократилась на 26,8% и составила 70,6 млн манатов.

За 3 месяца ИКГФ привлек 140 млн манатов путем выпуска облигаций (за аналогичный период прошлого года средств не привлекалось), как и год назад, из государственного бюджета в Фонд было выделено 21,9 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Q1 government mortgage lending exceeds $67M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 ayda dövlət xəttilə 115 milyon manat ipoteka krediti verilib

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