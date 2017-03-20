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    Новй вирус атаковал банкоматы в России

    При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры
    © tut.by

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В России появился новый вирус, который позволяет злоумышленникам извлекать наличные в обход банковских счетов. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсант".

    Новый способ атаки был описан в специальном письме ЦБ, разосланном участникам рынка. Вирус находится в оперативной памяти банкомата, не обладая формой файла. Из-за этого его не могут засечь антивирусные программы. При введении специального кода вирус выдает деньги из кассеты, в которой находятся самые крупные купюры.

    Такие программы появились за рубежом и пока не атаковали банкоматы в России. Под угрозой находится большинство устройств в стране, так как они работают с операционной системой Windows.

    Вирус не затрагивает базы данных со счетами клиентов, поэтому, как считают эксперты, банкам будет проще застраховать наличные деньги, чем совершенствовать способы защиты.

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