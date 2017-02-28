Вероятность повышения ФРС учетной ставки достигла 52%

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Вероятность повышения учетной ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) 14-15 марта достигла 52%.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на инструмент World Interest Rate Probability. Отметим, что он базируется на динамике фьючерсов на ставку.

Напомним, что на прошлой неделе вероятность повышения ФРС ставки оценивалась в 40%, а неделей ранее - в 34%. Обычно предполагается, что ФРС не склонна повышать ставку, если ожидания рынка не превышают 50%.