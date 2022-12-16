Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро

Около 870 млн евро российских активов оказались заморожены в Венгрии в ноябре.

Около 870 млн евро российских активов оказались заморожены в Венгрии в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщает венгерская газета Nepsava со ссылкой на отчет Еврокомиссии (ЕК). При этом, по данным издания, ранее Венгрия сообщала о заморозке всего 3 тыс. евро.

На данный размер замороженных российских и отчасти белорусских активов в Италии составляет 2,3 млрд евро, Германии - 2,2 млрд, Австрии - 1,8 млрд, Болгарии - 11,3 млн, Чехии - 10,8 млн, Словакии - 4,9 млн евро. Общая сумма российских активов, заблокированный в странах ЕС, составляет примерно 19 млрд евро.

В начале декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что ЕК не может конфисковать замороженные средства Банка России на восстановление Украины из-за принципа международного государственного иммунитета.

На уровне ЕК несколько месяцев обсуждали создание законопроекта для реализации этой инициативы. Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен предлагала создать специальный фонд из замороженных 300 млрд евро российских активов и 19 млрд евро частных активов россиян для компенсации ущерба в Украине.