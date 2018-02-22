Венесуэла выпускает еще одну  криптовалюту

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты - золотого петро.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

"Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого петро, который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной. Это тема следующей недели", - приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Реализация петро, поддержанного нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Мадуро уже заявил, что объем его предварительных продаж достиг 735 млн долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, золота и бриллиантов. Эта эмиссия привела к падению курса доллара США в стране. Так, доллар, который стоил 267 тыс боливаров 28 января этого года, теперь продается по 232 тыс. боливаров.