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Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана

Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана Ведущий мировой брокер онлайн-торговли CFI Financial Group вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана путем приобретения акций ОАО "Инвестиционная компания Azfinance".
Финансы
8 августа 2024 г. 10:03
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана

Ведущий мировой брокер онлайн-торговли CFI Financial Group вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана путем приобретения акций ОАО "Инвестиционная компания Azfinance".

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Действующая с 1998 года CFI Financial Group намерена предложить азербайджанскому рынку глобальные услуги онлайн-торговли. Холдинг планирует до конца этого года провести ребрендинг инвестиционной компании.

"CFI рада выйти на рынок Азербайджана, поскольку эта страна имеет стратегическое значение благодаря своему экономическому потенциалу. Мы рассчитываем на построение прочных отношений с трейдерами в Азербайджане", - заявил соучредитель и управляющий директор CFI Хишам Мансур.

Компания Azfinance основана в 2014 году. Ее уставный капитал составляет 1,55 млн манатов. 85% акций инвесткомпании принадлежат Абиду Мамедову (председателю Наблюдательного совета), а 15% - Интигаму Сафаралиеву (директору).

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Версия на английском языке Global online trading powerhouse enters Azerbaijan's securities market
Версия на азербайджанском языке Dünyanın aparıcı onlayn ticarət brokeri Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarına daxil olub

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