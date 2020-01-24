ВБ приступил к детальной разработке нового проекта реформ в судебной системе Азербайджана

С целью детальной разработки проекта модернизации судебной системы, на реализацию которого Всемирный банк (ВБ) выделит дополнительное финансирование в размере 50 миллионов долларов, в Баку находится миссия банка.

Как сообщили Report в бакинском представительстве ВБ, миссию возглавляет Ева Мелис, которая является руководителем проекта.

«В настоящее время специалисты банка определяются с технической составляющей проекта, работами, которые будут выполнены в рамках каждого компонента», - отметили в представительстве.

Всемирный банк для поддержки реформ сектора правосудия и укрепления судебных институтов в Азербайджане уже выделил три кредита. Первый кредит в размере 21,6 млн долларов был утвержден в 2006 году, второй кредит в размере 33,4 млн долларов в 2011 году, а третий на сумму 100 млн долларов в 2014 году.

Посредством данного проекта ВБ оказал поддержку, в частности, в направлении модернизации судебной инфраструктуры, развития электронных услуг, установления более эффективной системы разрешения споров и проверок бизнеса, повышения прозрачности судебной системы и повышения качества услуг по оказанию юридической помощи гражданам, особенно специфическим слоям населения, например, вынужденным переселенцам и жителям отдаленных регионов Азербайджана, и т.д.

Одобрение 50-миллионного кредита на проект ожидается в этом году.

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.