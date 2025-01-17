ВБ сохранил без изменений прогнозы роста экономики Азербайджана в 2025-2026 годах

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,7%, а в 2026 году — 2,4%.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,7%, а в 2026 году — 2,4%.



Как сообщает Report , об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики".

Прогнозы ВБ остались неизменными по сравнению с октябрьскими оценками. По данным банка, в 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4%, что значительно выше показателя 2023 года, составившего 1,1%.

Согласно прогнозам ВБ, совокупный рост ВВП стран Южного Кавказа в 2025 году составит 3,9% (на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза), а в 2026 году останется на уровне 3,4%.

ВБ отмечает, что риски для мировой экономики сохраняют понижательную направленность. Среди ключевых угроз банк назвал геополитическую напряженность, в частности, неопределенность вокруг конфликта в Украине, продолжающая оказывать давление на экономические перспективы региона Европа и Центральная Азия (ЕЦА).

Следующим риском ВБ отмечает рост торговых ограничений, зафиксированный в странах ЕЦА. С начала 2024 года здесь введено более 585 ограничительных мер, что усиливает протекционизм и снижает торговую активность.

По мнению авторов отчета, инфляционные риски связаны с ростом стоимости услуг, зависимостью от энергоресурсов и задержками в дезинфляции.

Военные расходы в регионе увеличились, достигнув 4% ВВП в 2023 году — это вдвое больше среднего уровня 2010–2021 годов. «Особенно заметен рост в Украине, где оборонные расходы составили около трети ВВП, а также в России», - отмечается в отчете.

ВБ считает, что экономики Центральной Азии и Южного Кавказа остаются уязвимыми к снижению денежного притока из России. Например, в Таджикистане денежные переводы составляют почти 40% ВВП, что делает страну особенно зависимой от экономической ситуации в РФ.

«Риски, связанные с изменением климата, остаются серьезной проблемой для региона ЕЦА. Примерно 21% населения подвергается угрозам засухи, что является одним из самых высоких показателей в мире», - говорится в докладе.

Отметим, что Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 3,5%, а в 2026 году - 2,8%. В то же время, по данным Госкомстата, в 2024 году ВВП страны вырос на 4,1%.