ВБ рекомендует Азербайджану создание фонда поддержки инноваций в высшем образовании

Региональный директор ВБ: В Азербайджане инвестиции в человеческий капитал - ключ к устойчивому росту в эпоху COVID-19

Правительство Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) определяют основные проблемы на пути создания и активизации человеческого капитала и обращают внимание на высокоэффективные меры вмешательства к ограничениям.

Как передает Report, в недавно опубликованном отчете Всемирного банка «Выживай, учись, процветай: стратегические инвестиции в человеческий капитал для ускорения роста Азербайджана» отмечалось, что из-за ограниченного доступа к здравоохранению, образованию, социальной защите и рабочим местам, пандемия COVID-19 угрожает обратить вспять прирост человеческого капитала в Азербайджане.

Региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия М. Саада считает, что правительство Азербайджана многого добилось в плане развития человеческого капитала: «За последние пять лет прием в высшие учебные заведения вырос на 21%. Введение обязательного медицинского страхования способствовало увеличению использования основного уровня первичной медико-санитарной помощи и повышению эффективности. Накопительные пенсии и социальные пособия, ориентированные на бедность, существенно повысили доходы 40% беднейших слоев населения, способствуя инвестициям на уровне домохозяйств в здравоохранение и образование».

По его мнению, несмотря на этот прогресс, сохраняется разрыв в инвестициях в человеческий капитал. По стандартным тестам учащиеся из более обеспеченных семей набирают эквивалент трех лет обучения выше учащихся из бедных семей, что свидетельствует о широком неравенстве в результатах обучения. Выплаты, производимые населением за медуслуги, сохраняются на высоком уровне, несмотря на введение обязательного медицинского страхования, что сокращает доступ к услугам, необходимым для сдерживания роста неинфекционных заболеваний.

Между тем, как отмечает Ф.Саад, индекс человеческого капитала Азербайджана составляет 0,58, что означает, что ребенок, родившийся сегодня в Азербайджане, был бы на 58% более продуктивным, чем он мог бы быть во взрослом возрасте, если бы он имел полное здоровье и получил полное образование: «Пандемия COVID-19 привела к сокращению доступа к социальным услугам, поэтому правительство встало перед задачей восстановления достижений в области здравоохранения и образования и обеспечения того, чтобы развитие человеческого капитала оставалось центральным в политической повестке дня».

По его словам, правительство стремится сбалансировать среднесрочную и долгосрочную задачу реформирования социальных систем с продолжающимися мерами по борьбе с пандемией COVID-19. «Таким образом, в секторе здравоохранения мы рекомендуем оцифровку и функциональную совместимость информационных систем здравоохранения для поддержки всестороннего эпиднадзора и обеспечения непрерывности оказания помощи при лечении неинфекционных заболеваний. Реформирование финансирования здравоохранения для увеличения государственных расходов на здравоохранение и защиты домашних хозяйств от наличных расходов будет иметь важное значение для расширения доступа к медицинской помощи».

Региональный директор ВБ считает, что по мере возобновления работы школ Азербайджан вкладывает средства в восполнение потерь в обучении: «Это может включать обеспечение того, чтобы школы следовали медицинским протоколам с целью снижения рисков стать источником групповых инфекций, предоставления учащимся финансовых и нефинансовых стимулов для того, чтобы они не бросали школу, а также оснащения школ и обучение учителей более эффективному управлению личным и дистанционным управлением. Мы также рекомендуем создать фонд для поддержки инноваций в высшем образовании».

По его мнению, социальная помощь будет иметь важное значение для обеспечения доступа наиболее уязвимых домашних хозяйств к социальным услугам. Улучшение охвата целевой программой социальной помощи и увеличение государственного финансирования этих трансфертов еще больше повысит устойчивость домохозяйств к шокам потребления. Включение работодателей в разработку и реализацию активных программ на рынке труда поможет обеспечить людей рабочими местами, отметил Ф.Саад.

«Потенциал инвестиций в человеческий капитал для стимулирования роста и устойчивости Азербайджана значительный. В анализе Всемирного банка «Изменение богатства наций, 2018 год» говорится, что человеческий капитал составляет 64% мирового богатства. В Азербайджане обеспечение полного образования и здравоохранения для детей и взрослых, способствует увеличению в долгосрочной перспективе его валового внутреннего продукта на душу населения в 1,67 раза по сравнению с нынешним показателем»,- сказал региональный директор ВБ.