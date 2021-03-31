ВБ: Производство в Азербайджане вернется к уровням до COVID-19 к концу 2022 года

Значительные резервы Госнефтефонда, которые составляют 100% ВВП на конец 2020 года, помогут защитить экономику от этих рисков

Восстановление экономики Азербайджана будет постепенным, а производство вернется к уровням до COVID-19 только к концу 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии "Data, Digitalization, and Governance".

«Ранний запуск азербайджанской инициативы по вакцинации и значительные расходы на более высокое общественное постконфликтное восстановление предполагают, что восстановление может материализоваться быстрее, чем предполагалось ранее.

В 2021 году ускорение внутреннего спроса поддержит экономический рост, но это будет зависеть от улучшения состояние здоровья населения и увеличения расходов. Прогнозируется, что рост цен на нефть приведет к сокращению бюджетного дефицита до 2,5% ВВП с 6,5% ВВП в 2020 году и позволит счету текущих операций платежного баланса вернуться к положительному сальдо», - отмечается в докладе.

ВБ считает, что в период после 2021 года, в отсутствие серьезных структурных реформ темпы экономического восстановления вероятно будут умеренными вследствие задержек в восстановлении нефтедобычи и ожидаемого ужесточения налогово-бюджетной политики (на фоне растущих фискальных вызовов).

«В стране прогнозируется рост инфляции из-за повышения цен, спрос также начинает восстанавливаться. Правительство постепенно отменяет меры по поддержке финансового сектора, у некоторых банков вероятно будет ухудшение показателей капитала и рентабельности», - считают специалисты ВБ.

По их мнению, риски ухудшения прогноза экономического роста в среднесрочной перспективе остаются: «Существующее равновесие на нефтяном рынке хрупкое и во многом зависит от соглашений ОПЕК+. Кроме того, эволюция пандемия все еще остается неопределенной и будет зависеть от скорости распространения вакцины. Наконец, региональные геополитические риски остаются повышенными в обозримом будущем».

Значительные резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), которые составляют 100% ВВП на конец 2020 года, помогут защитить экономику от этих рисков.

«Чем дольше длится пандемия, тем глубже и шире влияние, особенно на занятость и заработную плату в сфере услуг. Недавно объявленное в Азербайджане видение национального развития до 2030 года излагает возобновление долгосрочной приверженности решению системных макроэкономических, структурных и управленческих проблем. Решение этих проблем может открыть новые неуглеводородные источники для экономического роста и достижение устойчивого и инклюзивного развития», - отмечается в докладе.

По прогнозам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году ускорится до 3,9% с 2,7% в 2020 году, в 2022 году замедлится до 3,2%, в 2023 году – до 3%.

Профицит платежного баланса Азербайджана в 2021 году прогнозируется на уровне 2,8% ВВП (в 2020 году – дефицит 1% ВВП), в 2022 году – 3,9% ВВП, в 2023 году – 3,1% ВВП.