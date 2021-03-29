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ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном

ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) ряд проектов Всемирного банка с Азербайджаном реализуется с задержкой.
Финансы
29 марта 2021 г. 17:17
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
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В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) ряд проектов Всемирного банка с Азербайджаном реализуется с задержкой.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael).

По словам Майкл, одной из основных причин задержек является запрет на международные рейсы:

“Как вы знаете, безопасность для нас превыше всего. Также наличие ограничений на авиарейсы в регион не позволило некоторым нашим сотрудникам посетить регион.

С другой стороны, мы следовали правилам социальной дистанции и некоторых протоколов. Но я хочу похвалить персонал Всемирного банка за то, что он нашел различные решения для продвижения проектов, которые мы финансируем.

Таким образом, несмотря на некоторые задержки, наша деятельность продолжалась. Уже несколько месяцев происходят послабления. Надеемся, что скоро откроются и международные границы.

Как вы знаете, были определенные задержки в приезде некоторых экспертов и импорте ряда товаров и материалов из-за рубежа. Однако особого значения это не имеет. По этой причине мы надеемся, что наши текущие проекты будут завершены в соответствии с графиком, несмотря на небольшие задержки.

Мы не собираемся останавливать нашу деятельность, если есть возможность использовать много цифровых модулей для продвижения вперед.

Я должна отметить, что, несмотря на определенные трудности, проектные команды хорошо выполняют свою работу, и нет никакого риска для портфелей проектов, которые все еще очень успешны”.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Pandemiya Azərbaycanla olan layihələrimizdə gecikmələrə səbəb oldu - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке World Bank: Pandemic caused delays in projects on Azerbaijan 

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