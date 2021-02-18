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ВБ ожидает сохранение инфляции в Азербайджане в пределах целевого диапазона

ВБ ожидает сохранение инфляции в Азербайджане в пределах целевого диапазона Центробанк определил диапазон в пределах 4 ± 2 процента
Финансы
18 февраля 2021 г. 14:53
ВБ ожидает сохранение инфляции в Азербайджане в пределах целевого диапазона

Индекс делового доверия в сфере промышленности, рассчитанный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в январе по сравнению с декабрем прошлого года оставался неизменным и ухудшился в сфере розничной торговли и услуг.

Как передает Report, об этом говорится в февральском выпуске ежемесячного обзора экономики Азербайджана, подготовленном Всемирным банком (ВБ).

Согласно обзору, годовая инфляция в декабре незначительно выросла до 2,7%, но осталась в пределах нижней границы целевого показателя Центробанка – в диапазоне 4 ± 2 процента. Цены на продукты питания в декабре выросли на 1,8 процента в месячном выражении, в то время как цены на непродовольственные товары и цены на услуги не изменились.

«Несмотря на повышение в январе 2021 года тарифов на топливо (бензин на 11 процентов, дизельное топливо на 33 процента) и удвоение тарифов на воду, инфляция вероятно, останется в пределах целевого диапазона ЦБА», - считают в ВБ.

Отметим, что индекс потребительских цен в Азербайджане в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,3%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – 4,6%, непродовольственным товарам – 3,5%, тарифам на платные услуги населению – 1,3%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda inflyasiya məhdud çərçivədə qalacaq

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