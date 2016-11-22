ВБ: Экономический рост в странах Европы и Центральной Азии в 2017-2018 годах составит соответственно 1,5% и 1,8%

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В этом году в странах Европы и Центральной Азии будет наблюдаться незначительный рост ВВП. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по региону.

ВБ считает, что низкие цены на нефть и иное сырье, снижение инвестиционного рейтинга и структурные изменения в Евросоюзе тормозят экономический рост в регионе и способствуют развитию популизма и полярности: "В 2016 году в регионе рост составил 1,6%. Это несколько выше прошлогоднего показателя в 1,4%. В 2017-2018 годах ожидается рост соответственно 1,5% и 1,8%".

"Экономический рост в Восточной Европе и Центральной Азии в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, 2017-м - 2,3%, 2018-м - 2,6%. В то же время в странах Евросоюза и Западных Балкан темпы экономического роста снизятся до 1,4% в 2017 году с 1,8% в 2016-м. В 2018-м эта цифра достигнет 1,7%", - говорится в отчете.