Тбилиси. 6 апреля. REPORT.AZ/ В марте текущего года валютные резервы Грузии сократились составив к 1 апреля 3,019 миллирда долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, с начала года по 1 марта валютные резервы страны составляли 3,023 миллиарда долларов.

По данным Национального банка Грузии, в 2017 году валютные резервы страны выросли с 2,757 миллиардов до 3,039 миллиардов долларов.

В прошлом году Национальный банк приобрел 129,75 миллионов долларов с валютного аукциона.

Однако, дефицит на финансовом рынке вынудил Национальный банк вновь приобрести инвалюту. В апреле этого года было куплено 20 миллионов долларов.