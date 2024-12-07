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Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2025г увеличатся на $150 млн - прогноз

Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2025г увеличатся на $150 млн - прогноз Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана.
Финансы
7 декабря 2024 г. 14:59
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в 2025г увеличатся на $150 млн - прогноз

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост в 2025 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы S&P.

Согласно прогнозам S&P, по итогам 2024 года валютные резервы Центробанка составят 11,613 млрд долларов США, что соответствует показателю по итогам 2023 года.

В 2025 году резервы Центробанка достигнут 11,763 млрд долларов США, что означает рост в течение следующего года на 150 млн долларов.

Отметим, что на 1 декабря 2024 года валютные резервы Центробанка равны 10 млрд 967,8 млн долларов.

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