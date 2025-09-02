Валютные резервы ЦБА в августе увеличились на 0,5%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 сентября 2025 года составили $11 млрд 249,4 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА

Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 2,6%, а за последний год (по сравнению с 31 августа 2024 года) сократились на 4,5%.