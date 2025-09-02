    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Валютные резервы ЦБА в августе увеличились на 0,5%

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 11:20
    Валютные резервы ЦБА в августе увеличились на 0,5%

    Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 сентября 2025 года составили $11 млрд 249,4 млн, что на 0,5% больше по сравнению с 1 августа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА

    Валютные резервы ЦБА по сравнению с показателем на начало 2025 года увеличились на 2,6%, а за последний год (по сравнению с 31 августа 2024 года) сократились на 4,5%.

    Азербайджан   валютные резервы ЦБ Азербайджана   ЦБА  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları avqustda 1 %-ə yaxın artıb
    Английская версия Английская версия
    Forex reserves of Azerbaijan's Central Bank reach $11.25B

    Последние новости

    12:26

    Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%

    Финансы
    12:23

    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    Происшествия
    12:20

    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    Финансы
    12:19

    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

    Финансы
    12:19

    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение

    Энергетика
    12:18

    ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%

    Финансы
    12:16

    ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

    Происшествия
    12:13

    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:12

    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

    Энергетика
    Лента новостей