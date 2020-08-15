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В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых Безработица в экономике страны без учета теневого сектора составляет 90%
Финансы
15 августа 2020 г. 16:38
В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве.

В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении 1 доллар США - 82,56 зимбабвийских долларов. В марте власти страны отказались от жесткой привязки своей валюты к американскому доллару, которая составляла 1 доллар США - 25 зимбабвийских долларов.

Зимбабве сталкивается с усиливающимися экономическими трудностями, которые вызваны нехваткой продовольствия, топлива и электроэнергии. Страна вынуждена завозить значительные объемы продовольствия, расходуя валюту. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцев или каждому второму жителю страны грозит голод. Безработица в экономике страны без учета теневого сектора составляет 90%.

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