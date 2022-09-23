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В Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир"

В Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир" В Узбекистане обслуживание карты "Мир" с 23 сентября временно приостановлена.
Финансы
23 сентября 2022 г. 10:45
В Узбекистане приостановлено обслуживание карт Мир

В Узбекистане обслуживание карты "Мир" с 23 сентября временно приостановлена.

Как передает Report cо ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщил процессинговый центр UZCARD.

Обслуживание этих карт приостановлена "по техническим причинам". Дата возобновления обслуживания карт не приводится.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом",— сказано в сообщении.

Отметим, что ранее банки Казахстана, Вьетнама и ряд турецких кредитных организаций перестали принимать карты "Мир.

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