В Турции процентные ставки достигли 8-летнего максимума

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По итогам проведенного вчера Казначейством Турции аукциона, процентная ставка по двухлетним облигациям достигла максимального за последние 8 лет значения. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, на аукционе предельная граница ставки установлена на уровне 11,71%.

Причину роста процентной ставки аналитики видят в повышении спроса на национальную и иностранную валюту для финансирования бюджетных расходов.

Аналитическая группа Report полагает, что процесс повышения ставок в Турции продолжится в соответствии с движениями на глобальных финансовых рынках. Наряду с этим, будет наблюдаться ослабление нацвалюты.