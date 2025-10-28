В Турции предложили разрешить движение автомобилей в странах ОТГ без "зеленой карты"
28 октября, 2025
- 16:40
Генсек Союза страховщиков Турции Озгюр Обалы предложил разрешить передвижение автомобилей между странами ОТГ без международной страховки "зеленая карта".
Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на саммите по страховым технологиям тюркских государств InsurTech-2025.
Обалы отметил, что создание единого страхового пространства позволит гражданам свободно перемещаться между государствами без дополнительных бюрократических процедур.
"Полис, полученный в одной тюркской стране, должен действовать и в другой. Мы частично реализовали это через систему "зеленой карты", но, уверен, можем добиться того же без нее. Для этого необходимо согласовать регуляторную среду", - сказал он.
