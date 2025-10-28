Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Турции предложили разрешить движение автомобилей в странах ОТГ без "зеленой карты"

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 16:40
    В Турции предложили разрешить движение автомобилей в странах ОТГ без зеленой карты

    Генсек Союза страховщиков Турции Озгюр Обалы предложил разрешить передвижение автомобилей между странами ОТГ без международной страховки "зеленая карта".

    Как сообщает Report, с таким предложением он выступил на саммите по страховым технологиям тюркских государств InsurTech-2025.

    Обалы отметил, что создание единого страхового пространства позволит гражданам свободно перемещаться между государствами без дополнительных бюрократических процедур.

    "Полис, полученный в одной тюркской стране, должен действовать и в другой. Мы частично реализовали это через систему "зеленой карты", но, уверен, можем добиться того же без нее. Для этого необходимо согласовать регуляторную среду", - сказал он.

    ОТГ тюркский мир Саммит InsurTech
    Türk dövlətləri arasında avtomobillə hərəkətin "Yaşıl Kart"sız olması təklif edilir

    Последние новости

    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    16:56

    Билеты на матч "Карабах" — "Челси" поступят в продажу 29 октября

    Футбол
    16:51

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

    В регионе
    16:50

    Тасмагамбетов: Планируется нарастить боевой потенциал войск коллективных сил ОДКБ

    В регионе
    16:48
    Фото

    MEDİA провело семинар по применению ИИ в СМИ

    Медиа
    16:47
    Фото

    Президент заложил фундамент СЭС "Шамс" и "Уфуг" в селе Шахвелли

    Внутренняя политика
    16:47

    Азербайджан и Узбекистан договорились расширить сотрудничество в охране госграницы

    Внешняя политика
    16:41

    В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни опасности из-за ветра

    Экология
    16:40

    Мирзоян и Флойд обсудили новые возможности в связи с установлением мира на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей