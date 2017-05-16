В структуре кредитного портфеля Gencebank 75% необеспечены

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Кредитный портфель ликвидируемого ОАО Gencebank равен 104 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов.

По его словам, эта сумма выдана 1 083 физическим и юридическим лицам: "Из них 207 кредитов на 1,7 млн манатов являются стандартными, 876 или 102 млн манатов нестандартными. В целом, 78 млн манатов или 281 единиц кредитного портфеля являются необеспеченными".

А.Джавадов также отметил, что обязательства Gencebank составляют 61 млн манатов: "Из них 39 млн манатов – обязательства перед Фондом помощи предпринимательству при министерстве экономики, 7,5 млн манатов – ЦБА, 2,6 млн манатов – физическими лицами, 10,7 млн манатов – юридическими лицами. В общей сложности задолженность перед 2 114 кредиторами равна 13,3 млн манатов”.