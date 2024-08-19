В США призвали корректировать монетарную политику ФРС

Последние статданные по экономике США дают Федеральной резервной системе (ФРС) больше уверенности в том, что инфляция в стране под контролем, в связи с чем, пришло время приступить к корректировке денежно-кредитной политики.

Последние статданные по экономике США дают Федеральной резервной системе (ФРС) больше уверенности в том, что инфляция в стране под контролем, в связи с чем, пришло время приступить к корректировке денежно-кредитной политики.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказала президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

"После первого квартала текущего года инфляция начала постепенно двигаться к 2%, - сказала Дейли в интервью газете Financial Times. - Мы еще не дошли до цели, но все это дает мне больше уверенности, что мы на пути к достижению ценовой стабильности".

Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно "корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учетом наших целей", - заявила Дейли.

Она отметила, что ФРС хочет ослабить "жесткость" своей политики, но сохранить ее ограничительной, чтобы полностью справиться с инфляцией. Без корректировки денежно-кредитной политики с учетом ослабления инфляции и экономического роста, Федерезерв может прийти "к результату, которого не хотел бы – это ценовая стабильность при нестабильном рынке труда", - сказала Дейли.

Слабые статданные по американскому рынку труда за июль, опубликованные в начале августа, вызвали опасения рецессии в США, что спровоцировало обвал мировых фондовых рынков. На этом фоне появились разговоры о том, что ФРС может экстренно снизить базовую процентную ставку.