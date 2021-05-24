О нас
Report Georgia
Аудио новости

В списке миллиардеров сменился лидер

В списке миллиардеров сменился лидер На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд)
Финансы
24 мая 2021 г. 18:33
В списке миллиардеров сменился лидер

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Так, за минувшие сутки состояние Арно увеличилось на 710 млн и достигло 186,3 млрд долларов США. Это позволило ему обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса, который опустился на вторую строчку с 186 млрд.

При этом в Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывает агентство Блумберг, Безос пока еще сохраняет лидерство. С начала года его состояние выросло на 47,9 млрд долларов, а Арно, у которого, согласно BBI, 162 млрд, находится на втором месте.

Третье место в списке Forbes по-прежнему занимает глава Tesla и SpacеХ Илон Маск, у него 147,3 млрд доллара. На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд).

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане названо число онкологических больных
В Азербайджане названо число онкологических больных
24 мая 2021 г. 11:38
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
Турецкий министр: Эрдоган посетит Азербайджан в ближайшие недели
24 мая 2021 г. 08:30
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Лукашенко позвонил президенту Ильхаму Алиеву
22 мая 2021 г. 16:46
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении
22 мая 2021 г. 15:05
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
Экс-посол США: Увиденное в Агдаме повергло нас в ужас
22 мая 2021 г. 14:27
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
Военнослужащие Азербайджана и Турции провели совместные тактические учения
22 мая 2021 г. 13:33
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
Найдены останки еще двух пропавших без вести военнослужащих Азербайджанской армии
22 мая 2021 г. 11:22
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
22 мая 2021 г. 07:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi