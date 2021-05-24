В списке миллиардеров сменился лидер

На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд)

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место в обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Так, за минувшие сутки состояние Арно увеличилось на 710 млн и достигло 186,3 млрд долларов США. Это позволило ему обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса, который опустился на вторую строчку с 186 млрд.

При этом в Bloomberg Billionaires Index, который рассчитывает агентство Блумберг, Безос пока еще сохраняет лидерство. С начала года его состояние выросло на 47,9 млрд долларов, а Арно, у которого, согласно BBI, 162 млрд, находится на втором месте.

Третье место в списке Forbes по-прежнему занимает глава Tesla и SpacеХ Илон Маск, у него 147,3 млрд доллара. На четвертой строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (125,5 млрд), а замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг (114,7 млрд).

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.