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В совместном с Узбекистаном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%

В совместном с Узбекистаном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75% В совместном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%, а Узбекистана - 25%.
Финансы
17 августа 2022 г. 12:27
В совместном с Узбекистаном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%

В совместном инвестфонде доля участия Азербайджана составит 75%, а Узбекистана - 25%.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

"Имеется договоренность об утверждение "дорожной карты" по созданию фонда до ноября 2022 года", - отметил он.

По словам посла, стороны также намерены подписать соглашение в сфере туризма.

Страны хотят довести объем товарооборота до 1 млрд долларов. Для этого проведут выставки национальных производителей, организуют взаимные торговые миссии, увеличат грузоперевозки по Транскаспийскому транспортному маршруту.

Стороны также нацелены на экспорт продукции в третьи страны - планируется создание совместных текстильных предприятий, пилотного агропарка по выращиванию тутового шелкопряда в Евлахе, лаборатории для выращивания саженцев на территории Азербайджана.

"В Узбекистане планируется создание совместного предприятия по производству ювелирных изделий", - подчеркнул посол.

Отметим, что о создании инвестфонда было заявлено в ходе встречи зампремьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Ташкенте. Стороны договорились активизировать усилия по своевременной и качественной реализации 87 совместных проектов и торговых контрактов на сумму свыше 500 млн долларов США в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, текстильной сфере и сельском хозяйстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan's to have 75% share in joint investment fund with Uzbekistan

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