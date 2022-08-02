Азербайджан и Узбекистан скоро утвердят дорожную карту совместного инвестфонда

Азербайджан и Узбекистан договорились активизировать усилия по своевременной и качественной реализации 87 совместных проектов и торговых контрактов на сумму свыше 500 млн долларов США в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, текстильной сфере и

Азербайджан и Узбекистан договорились активизировать усилия по своевременной и качественной реализации 87 совместных проектов и торговых контрактов на сумму свыше 500 млн долларов США в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, текстильной сфере и сельском хозяйстве.

Как передает Report, об этом было заявлено в ходе встречи заместителя Премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, находящимся в Узбекистане с рабочим визитом.

Кроме того, в ходе диалога стороны подтвердили намерения продолжить реализацию инициативы по созданию Узбекско-Азербайджанского инвестиционного фонда, в связи с чем договорились в кратчайшие сроки разработать утвердить «Дорожную карту» по организации его деятельности, а также начать разработку соответствующего межправительственного соглашения.

В ходе обсуждения перспектив укрепления транспортно-логистических связей, участники переговоров договорились активизировать взаимодействие в рамках межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Азербайджаном, а также ускорить перевозку вагонов с товарами для Узбекистана через Каспийское море на паромах Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства.

В отдельном порядке стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества, имея ввиду организацию выставки национальных товаров в ноябре этого года в г. Ташкенте, а также проведение на высоком содержательном уровне первого форума регионов Узбекистана и Азербайджана, с предварительной подготовкой пакета инвестиционных проектов, а также конкретных предложений по развитию сотрудничества между регионами двух стран.

На встреч также было отмечено, что за последние пять лет количество созданных в Узбекистане совместных предприятий с азербайджанским капиталом увеличилось в 4 раза и составило 243 единицы. В свою очередь, в Азербайджане осуществляют деятельность 70 предприятий с участием узбекского капитала.