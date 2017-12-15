В следующем году в ненефтяном секторе Азербайджана ожидается рост в 4%

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Азербайджане будет 4%-й рост в ненефтяном секторе.

Об этом говорится в пресс-релизе миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Азербайджан.

Глава миссии МВФ Мохаммад аль-Корчи заявил, что в 2017 году в экономике Азербайджана началась стабилизация: «В результате макроэкономической политики экономика стабилизировалась, а ненефтяной и сельскохозяйственные сектора расширяются. Несмотря на проделанные работы инфляция все еще остается высокой. На 2017 г. ожидаем рост ВВП на 0,3% и инфляцию на уровне 13%».