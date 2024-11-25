В следующем году в Азербайджане будет профинансировано 169 проектов за счет госинвестиций

В 2025 году в Азербайджане планируется финансирование 169 проектов общей стоимостью 21,5 млрд манатов за счет государственных капитальных вложений.

В 2025 году в Азербайджане планируется финансирование 169 проектов общей стоимостью 21,5 млрд манатов за счет государственных капитальных вложений.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, 14 проектов будут новыми, а реализация 155 проектов началась в предыдущие годы.

На завершение 85 проектов общей стоимостью 798,4 млн манатов в следующем году планируется выделить 267,8 млн манатов. Также от международных организаций будет привлечено 895,9 млн манатов, что увеличит внешний госдолг.

В 2025 году расходы, связанные с обслуживанием госдолга и обязательств, составят 1,3 млрд манатов - втрое больше, чем в 2024 году. Председатель отметил необходимость дополнительных мер для снижения влияния долговой нагрузки на фискальную устойчивость.